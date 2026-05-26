マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）における「ヤング・アベンジャーズ」結成は、いつ実現するのか。『マーベルズ』（2023）で大きな布石が打たれて以来、ファンの間で期待が続いているが、ミズ・マーベル／カマラ・カーン役のイマン・ヴェラーニは、その待ち時間をめぐって冗談まじりに本音をのぞかせている。 ポッドキャスト番組「」に出演したヴェラーニは、MCUに