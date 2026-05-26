「スター・ウォーズ」ドラマ「スター・ウォーズ：スケルトン・クルー」（2024）のシーズン2は実現するのか。出演者のひとりであるケリー・コンドンが、その可能性について慎重ながらも前向きに語っている。 「スケルトン・クルー」は、『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）のジョン・ワッツがクリストファー・フォードと共に手がけたDisney+ド