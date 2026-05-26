ブラッド・ピット主演のSF映画『アド・アストラ』（2019）について、監督のジェームズ・グレイが、劇場公開版は自身の意図した編集版ではなかったと振り返っている。 『アド・アストラ』は、宇宙飛行士ロイ・マクブライドが、消息を絶った父の行方と、太陽系を脅かす謎の現象の真相を追って宇宙の果てへ向かう物語。広大な宇宙を舞台にしながら、作品の焦点はアクションや冒険よりも、ロイの内面、父との関係、感情を抑え