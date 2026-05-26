【月刊ちょこちょこ モンチッチコラボ】 5月29日 発売 価格：690円 千趣会の通販事業ベルメゾンは、雑貨・文房具のブランド「月刊ちょこちょこ」より、「モンチッチ」との初めてのコラボレーション商品を販売する。 本コラボレーションでは、それぞれのキャラクターをデザインした「ミニカードセット」・「チケットファイル」・「消しゴム」の3点セッ