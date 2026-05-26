ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）との対戦実現にＩＢＦフェザー級王者がベルト統一に乗り出すと宣言した。井上はスーパーフライ級統一王者でバンタム級初戦に臨むジェシー?バム?ロドリゲス（米国）と年末または年明けに激突し、その後、フェザー級に階級を上げるとみられている。専門メディア「ＢＯＸＩＮＧＮＥＷＳ」によると、すでにモンスターとの対戦を熱望しているＩＢＦ同級王