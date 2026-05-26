ミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』が2026年6月7日(日)に日本青年館ホールで開幕する。ヴェネツィア国際映画祭で脚本賞を受賞したスペイン映画の名匠ペドロ・アルモドバルによる1988年の傑作映画を原作とし、ブロードウェイでトニー賞3部門にノミネートされたミュージカルの待望の日本初演だ。主演を務めるのは、圧倒的な歌唱力と表現力で観客を魅了し続ける望海風斗。マリア・カラス(『マスタークラス』)やエリザベートな