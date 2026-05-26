BTSのVが、強烈なパフォーマンスとビジュアルで米ラスベガスを熱狂の渦に巻き込んだ。BTSは5月23日・24日（現地時間）に、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムにて、ワールドツアー「ARIRANG」の公演を開催した。【話題】Vの一言で“聖地化”したピザ屋Vは公演中、パワフルなパフォーマンスと安定したライブで会場を圧倒した。 イントロが流れた瞬間から見事なダンスでステージを引っ張る姿は、「ダンスの天才」そのものだった