5人組ボーイズグループAND2BLEが、本日（26日）正式デビューする。AND2BLEは5月26日18時、各種音楽配信サイトを通じて1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』をリリースする。【写真】全員美男子…AND2BLE、洗練ビジュアル今回のアルバムは、AND2BLEがこれから繰り広げる壮大な旅の幕開けとなる作品で、人間の最も本能的な感情である「好奇心」をテーマにしている。未知の世界へ向かうときめきや繊細な内面の変化を描きながら