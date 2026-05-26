プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之前助監督（47）が長女（18）への暴行容疑で逮捕された事件で、110番通報が児童相談所経由だったことがさまざま憶測を呼んでいる。「THE TIME,」（TBS系）は5月26日放送で、「なぜ児童相談所からの通報だったのでしょうか」と取り上げた。「姉妹でけんかしているところを『静かにしろ』と言ったら」逮捕された阿部前監督は、2026年5月25日、東京・渋谷区内の自宅で長女と口論になり、胸ぐらを