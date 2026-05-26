アメリカのテキサス州ダラスにあるペロー自然科学博物館で約50年収蔵されていた「ティロサウルス・プロリゲル」の化石が、よく調べると同種の化石とは骨格に大きな違いがあることが発見されました。A gigantic new species of Tylosaurus (Squamata, Mosasauridae) from Texas : and a revised character list for phylogenetic analyses of Mosasauridae (Bulletin of the American Museum of Natural History, no. 482)https://d