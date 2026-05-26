日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「旗魚」はなんて読む？「旗魚」という漢字を見たことはありますか？ハタギョではありません！とある魚を表す漢字です。一体「旗魚」とはなんと読むのでしょうか？果たして、正解は？正解は、「カジキ」でした！メカジキ科やマカジキ科などの海水魚の総称です