福岡市の病院に26日、「幸せの花」とされるスズランが贈られました。 福岡市西区の今津赤十字病院では、ANAグループの客室乗務員が、北海道産のスズランのブーケと、メッセージを添えたスズランの香りの「しおり」を患者らに手渡しました。ANAグループでは社会貢献活動として「再び幸せが訪れる」という花言葉のスズランを、毎年、全国の病院に贈っています。■患者「5歳くらい若くなったかも。」■