◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１―３の８回無死満塁で迎えた４打席目は二ゴロに倒れた。一時は併殺打の判定となったが、大谷がセーフを猛アピール。リクエストの末に判定が覆った。一、三塁となると、続くベッツの左犠飛で同点に追いつ