◆米大リーグレンジャーズ０―９アストロズ（２５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）、敵地・レンジャーズ戦で先発。渡米後最長６回まで無安打で降板した。リリーフ陣も無安打で継投し、２４年の今永昇太（カブス）以来、日本人投手２人目の継投ノーヒッターを達成し、２勝目を挙げた。アストロズの継投ノーヒッターは史上５度目。ノーヒッ