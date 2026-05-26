◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回無死満塁の絶好機で迎えた第4打席はニゴロだったが、激走が逆転劇を招いた。1−3の7回、3四死球で無死満塁と絶好の反撃機で第4打席を迎えた。相手3番手左腕・ベルナルディノの初球、低めカーブを積極的に振ったが打球はゴロで二塁手・カストロ