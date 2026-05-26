大阪観光でも大人気の、日本屈指の高さを誇る超高層ビル「あべのハルカス」。上層階に位置する「大阪マリオット都ホテル」の、開放感溢れる窓からは、大阪の景観を望むパノラマが広がります。旬の食材やお料理を心ゆくまで堪能できる、ブッフェレストラン「COOKA」をご紹介します。 COOKA「ミートフェスティバル2026」-多彩な肉料理が揃う贅沢なブッフェ- 2026年5月1日～6月30日まで開催中の、COOKA「ミー