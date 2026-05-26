KADOKAWAは26日、月刊誌「ダ・ヴィンチ」を11月号（10月6日発売）をもって休刊すると公式サイトで発表した。「昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化」が背景にあると理由を説明している。ダ・ヴィンチは1994年、本の情報誌としてリクルートで創刊。2013年からKADOKAWAが刊行してきた。ウェブサイトの「ダ・ヴィンチWeb」は今後も継続する。