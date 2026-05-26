「ゆい小池」名義でも活動する、モデルでタレントのゆいちゃみこと古川結菜（21）が26日までにインスタグラムを更新。恋人でモデル大木遥翔（22）との交際4年目を迎えたことを報告した。ゆいちゃみは、ハッシュタグで「#ゆいはる#記念日」と記した投稿で、大木と寄り添った仲睦まじいツーショットを公開。「4years…4年目ってはやああすごおおww」と感慨深げにつづり「まいにちたのしいありがとお」と感謝した。ストーリーズでも