21日に東京ドームで行われた卒業コンサートをもって乃木坂46を卒業した梅澤美波（27）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。乃木坂46の「公式お兄ちゃん」とのショットを投稿した。梅澤は「乃木坂工事中ラスト出演になります。卒業式、してもらっちゃいました！観てください！！」とセーラー服姿で、お笑いコンビ、バナナマン・設楽統とのツーショットを投稿。2人の横には現在休養中の日村勇紀のイラストも描かれていた。