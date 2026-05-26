雨の中、道に迷っていた高齢男性に声をかけて保護につなげたとして7人の中学生に感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは新潟市江南区の曽野木中学校の1年生の7人です。ことし4月10日の下校中、道に迷い、雨の中、交差点でたたずんでいた80代の男性に「大丈夫ですか？」と声をかけ、学校まで案内。教員から警察に連絡し、男性は無事帰ることができました。＜曽野木中学1年小竹 紗由 さん＞「傘を持っていなくて、もう全身び