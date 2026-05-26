過去に例を見ないほどの価格高騰が続く東京都23区の中古マンション市場。その一方で、都心部から外縁部の世帯数増加率に「ブレーキ」がかかっているといいます。市場動向など不動産情報を発信している『福嶋総研』を運営するマンションリサーチ株式会社（東京都千代田区）が実施した調査によると、東京都中央区における世帯数の増加率は、2025年では-3.8％と23区内ワーストとなり、特に中央区湾岸エリアでは、中古マンションの販売