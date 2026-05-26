専用エアロ＆ホイールで個性際立つトヨタは2026年5月14日、新型「ランドクルーザーFJ」を発売しました。「ランドクルーザー」をより多くの人に気軽に楽しんでもらいたいという思いから開発された、シリーズ最廉価モデルです。ランドクルーザーの名にふさわしい高い悪路走破性を備えながら、コンパクトなボディを採用することで優れた機動性も実現しています。【画像】これがトヨタ「新型ランドクルーザーFJ“モデリスタ仕様”