私はサヤカ。夫のケンジ、保育園に通う息子のコウスケと3人で暮らしています。ある日弟のユウタが、突然電話で「都会で勝負したいから、しばらく住まわせてほしい」と言ってきました。すぐに返事ができずにいると、母まで「お姉ちゃんのアンタが支えてあげなさい」と怒ってきました。実家に住んでいたころから、いつでもユウタが優先で、姉の私は我慢させられるだけ。「お姉ちゃんなんだから」という言葉は、呪縛のように私の胸に