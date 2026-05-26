陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第20話タダシを化け物にしたのは【編集部コメント】タダシさんは結婚も仕事も失ったのはサオリさんのせいだと、本気で思っています。そして「サオ