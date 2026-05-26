北海道旭川市の橋の欄干から当時17歳の女子高校生を川に転落させ水死させたなどとして殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた同市の無職、内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁（田中結花裁判長）で始まった。 〈画像〉内田被告の“スッピン”写真と「アイコスをもって大ハシャギ」内田被告と不倫した元刑事の写真 内田被告は監禁罪については認めたものの、殺人ついては「殺意はなかったし、橋から落