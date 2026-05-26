米国ツアー2年目を迎えた竹田麗央。現在の世界ランキングは19位（5月20日時点）で、今季の平均飛距離274ヤードは米国でもトップクラスだ。日本ツアーの年間女王から、すっかり世界のトップ選手へと成長した。そのセッティングについて、クラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【写真】8度ヘッドと5Xシャフトで平均274ヤード!?竹田麗央の異次元セッティング◇◇◇「このセッティングはすごい。女子プロというより、