＜リゾートトラスト レディス事前情報◇26日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞今週の国内女子ツアーは福島県開催。上田桃子が制した2007年大会以来、19年ぶりにグランディ那須白河ゴルフクラブで開催される。【写真】祝アルバトロス！ 快挙達成の瞬間昨年覇者・稲垣那奈子は佐久間朱莉、河本結との組み合わせ。初日は午前8時30分に1番からティオフする。2週連続優勝がかかる入谷響は“飛ばし女