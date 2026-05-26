庄原市のリンゴ園では質の良いリンゴを育てるため、余分な実を摘み取る摘果作業が始まっています。2センチほどに育ったリンゴの実。庄原市東城町では、一つの実に栄養を集中させ、質の良いリンゴを育てるため、余分な実を摘み取る摘果作業が進められています。今年のリンゴは生育が良く、例年より1週間早い今月中旬から作業を始めました。■岩本観光りんご園岩本拓海さん「美味しいリンゴができるように、お客さんに喜んでもらえ