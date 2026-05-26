9年ぶりにフルモデルチェンジしたマツダのSUV・新型「CX-5」が、26日から広島駅で展示されています。マツダの新型「CX-5」が展示されているのは、広島駅ビル2階の路面電車乗り場近くです。新型「CX-5」の国内販売は、今月21日から始まりました。室内空間は広くなり、大型のタッチパネルには「Google」を搭載。目的地の検索や車内の温度設定が音声だけで操作できます。展示は1年間の予定で、地元の人や観光客らを出迎えます。■マツ