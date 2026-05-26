身長154cmで最長飛距離は328ヤード、ドラコンプロとして活躍する鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。JPDA（日本プロドラコン協会）が主催する「ドラコンプロタイトルマッチ2026 season.1」において、-58kg級のタイトルの防衛に成功。「今回で8連覇することができました!!」と嬉しそうに投稿した。【動画】「ドラコンプロタイトルマッチ」衝撃の8連覇！ 鈴木真緒、渾身のドライバーショットさらに「5セットマッチ、全てで目標の