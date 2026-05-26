北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、５月２６日、主犯格とされる男が証人として出廷しましたが、自身の裁判を控えているとして証言を拒否し、数分で退廷しました。起訴状などによりますと、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人は２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金