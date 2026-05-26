「台湾ホンハイ・レディース」でツアー通算2勝目を挙げた菅楓華。高い精度を誇る彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】テークバックもフォローも両腕が伸びたまま振り抜く 菅楓華のドライバーショット◇◇◇彼女のスイングでまずすごいと感じるのは、バックスイングです。クラブを上げるときに、下半身と体幹をものすごく締めたまま上げるんです。だ