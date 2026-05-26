＜ショップライトLPGA事前情報◇26日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞今週の米女子ツアーは、年間で2試合しかない3日間大会が29日に開幕する。日本勢は8人が出場する。【写真】渋野、原も同期2018年のプロテスト合格者はタレント揃い次週6月4日開幕の「全米女子オープン」出場権を持たない選手にとっては、切符獲得をかけた最後のチャンスとなる。対象となる選手が優勝すれば、名門・リビエラ