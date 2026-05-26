プロ野球・巨人は26日、阿部慎之助監督の辞任を発表しました。阿部監督は午前9時23分すぎに大手町にある読売本社へ。そこで「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」として山口寿一オーナーに辞任を申し入れたということです。阿部監督は25日の夜に自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして、現行犯逮捕され、その後、26日未明に釈放されました。容疑を認めているということです。長女にケガはありませんでした。警視庁は今後、任意で捜