お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍（47）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。自身の交友関係の“秘密”が明かされた。同番組に、ともにゲスト出演したお笑いタレント・ヒコロヒーの他、広瀬すず、橋本環奈、山本舞香ら、今をときめく女優陣とも親交がある長谷川。MCのMEGUMIが「自分からご飯に誘ってるんですか？」と聞くと、「言われて行くことが多い」と話したが、ヒコ