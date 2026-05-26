巨人は２６日、長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督から辞任の申し出があり、受理したことを発表した。球団は事実確認を行った事案をリリース文書で説明した。発表を受け、阿部監督が報道陣の前で涙ながらに謝罪。「伝統ある巨人軍という監督の名を汚してしまって、深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」と頭を下げた。そして、「娘も高校３年生という年頃な子ですので、どうか皆様、温かく見守って頂ければ幸い