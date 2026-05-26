新潟県上越市で5月18日、ホームセンターのペットショップから体長1mを超えるヘビ1匹が逃げ出していた事案で、警察は26日、ホームセンター内でヘビが見つかったと発表しました。 5月18日午後6時半ごろ、上越市下門前のホームセンターにあるペットショップから「飼育ケースの一部が割れており飼育ケースからヘビがいなくなった」と警察に通報がありました。 いなくなったのは、