巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。同日、記者会見で謝罪した。阿部監督は冒頭、「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの皆様、そしてプロ野球関係者の皆様、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました」と謝罪。「伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く、謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形