日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年5月18日〜24日）では、「無料ゲームチャート」1位を『フォートナイト』が獲得。新作としては3位に『[777Real]パチスロ 炎炎ノ消防隊』が初登場した。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆SANKYOの人気パチスロ機が無料ゲームアプリ版で登場1位の『フォー