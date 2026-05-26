河川の氾濫や土砂災害が発生する危険性の高まる出水期を前に、新潟県は新たな気象情報に基づき、命を守る行動を取るよう呼びかけました。 5月26日、新潟地方気象台や県の危機対策課などが呼びかけたのは、これから迎える出水期に向けた事前の備えや心構えについてです。 29日から防災気象情報の名称や基準が変更となり、河川の氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4つの事象について、5つのレベルで住民が取るべき避難の目安が示されま