辞任した巨人の阿部慎之助監督は２６日、都内の球団事務所で会見を開き、謝罪した。黒のスーツに黒のネクタイを合わせた姿で会見場にきた阿部監督。「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大な心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍の名を汚してしまって、謝罪したい気持ちでいっぱいであります」と語り、「このような形でみなさまに謝罪できることを感謝しております。本当に申