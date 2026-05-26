巨人は２６日、長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督から辞任の申し出があり、受理したことを発表した。球団は事実確認を行った事案をリリース文書で説明した。◆読売巨人軍が確認した事実関係は次の通り。５月２５日午後６時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女（１８）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの