巨人は２６日、長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督から辞任の申し出があり、受理したことを発表した。この日、山口オーナーと面会して辞任を申し入れたという。球団はリリース文書で発表し、阿部監督は「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」として謝罪したという。また山口オーナーは「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆