プロ野球･読売巨人軍の阿部慎之助監督が、娘を暴行した疑いで現行犯逮捕（のちに釈放）されたことをうけて、報道陣の取材に応じた。【映像】言葉を詰まらせながら説明する阿部監督（実際の様子）以下、阿部監督のコメント「本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして誠にありがとうございます。私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統