26日午前、愛知県春日井市で頭から血を流した高齢の女性が路上で倒れているのが見つかりました。女性は搬送時に「家族間のトラブル」という主旨の説明をしていて、警察が親族間での事件の可能性もあるとみて調べています。警察と消防によりますと、26日午前8時ごろ、春日井市西本町2丁目で「高齢の女性が路上で倒れている」などと、通行人の女性から119番通報がありました。女性は住宅街の路上で頭から血を流して倒れていて