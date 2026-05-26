メーガン妃は週末に自身のブランド「アズ・エヴァー」のジャムの新しいプロモーション動画を公式インスタグラムページにアップロードしたが、思わぬな理由でファンから不満の声が上がっている。英紙エクスプレスが２５日、報じた。動画の中で、メーガン妃は自身のブランドのジャムについて語り、家族のお気に入りはどれかを明かしている。一家のメンバーそれぞれにお気に入りのジャムがあるようで、メーガン妃は「私の家族はみ