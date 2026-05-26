巨人は２６日、長女への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕された阿部慎之助監督（４７）から辞任の申し入れを受け、受理したことを発表した。阿部監督は２５日の夜、都内の自宅で姉妹の喧嘩を仲裁しようとした際、１８歳の長女に対して暴行を働き、通報を受けたのちに逮捕された。２６日未明に釈放されると、この日の朝に山口オーナーと面会して辞任を申し入れ、これが受理された。球団は山口オーナーの声明として「暴力を振るっ