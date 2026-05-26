停滞する梅雨前線の影響で、喜界島付近では26日朝、1時間におよそ70ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。奄美地方はこのあと昼すぎにかけて、線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。 気象台によりますと、奄美地方に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっています。喜界島付近では解析雨量で、午前7時半までの1時間におよそ70ミリの非常に激