実は驚くほど効果がある！ 歩くだけでも立派な運動になる理由 今すぐできる！ やせる歩き方 手軽に始められる有酸素運動といえば、ウォーキング。好きな時間に好きな場所を歩くだけでいいので、忙しい人も運動が苦手な人もすぐに実践できます。ウォーキングには特に道具も必要ありませんが、歩くときの姿勢や歩き方にコツがあるので、覚えておくと効果もアップします。 まず第一に、背すじをまっすぐ伸ばして歩