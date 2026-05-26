梅雨入りを前に、北九州市で26日、アンダーパスの設備の点検が行われました。 北九州市小倉北区の「東篠崎アンダーパス」では、市の職員たちが電光表示板や通行止めゲートが正常に動くか点検しました。電光表示板は、水深10センチを感知すると「走行注意」、20センチでは「通行止め」の文字が表示されます。北九州市では去年8月の大雨の際、市内に26か所あるアンダーパスのうち14か所で通行止めとな